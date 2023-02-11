Адвокаты выявили правовую ошибку в обвинениях Алеку Болдуину

Команда юристов актера Алека Болдуина, который во время съемок застрелил оператора и ранил режиссера из реквизиторского оружия с боевым патроном, требует изменить наказание голливудской звезде.





Юристы считают, что решение об усилении меры пресечения артисту основано на законе, принятом после инцидента, произошедшего на съемочной площадке, пишет Fox News.