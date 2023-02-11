Адвокаты выявили правовую ошибку в обвинениях Алеку Болдуину

Команда юристов актера Алека Болдуина, который во время съемок застрелил оператора и ранил режиссера из реквизиторского оружия с боевым патроном, требует изменить наказание голливудской звезде.


Юристы считают, что решение об усилении меры пресечения артисту основано на законе, принятом после инцидента, произошедшего на съемочной площадке, пишет Fox News.

Болдуин отказался признавать вину в убийстве оператора на съемках «Ржавчины»

«Прокуратура совершила основную юридическую ошибку, предъявив г-ну Болдуину обвинение в соответствии с версией закона об усовершенствовании огнестрельного оружия, которого не существовало на момент трагедии», — отмечают адвокаты.

В офисе окружного прокурора Санта-Фе считают, что юристы пытаются отвлечь внимание от«безрассудного» пренебрежения правилами безопасности, в результате которого погибла оператор Галина Гатчинс.

Накануне семья оператора Галины Хатчинс подала в суд на известного голливудского актера Алека Болдуина, который обвиняется в непредумышленном убийстве женщины на съемках картины в США, сообщает телеканал СВС.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Алек Болдуин
ТЕГИ:ГолливудАдвокатыАктерУбийство
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры