Суд Нидерландов постановил пересмотреть решение о выплате более $50 млрд по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более $50 млрд бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС и вернул дело на рассмотрение в Апелляционный суд. Об этом говорится в постановлении суда.

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Отмечается, что в прошлом году Апелляционный суд оставил в силе арбитражное решение 2014 года, согласно которому РФ должна была выплатить компенсацию трем бывшим крупным акционерам ЮКОСа.

«Сегодня Верховный суд отменил окончательное решение апелляционного суда, а также предыдущее решение суда. Верховный суд удовлетворил одно из оснований для апелляции Российской Федерации. Дело было передано в Апелляционный суд Амстердама для нового решения по этому основанию. Остальные основания отклонены», — цитирует постановление РИА Новости.

Суд в Гааге в 2014 году удовлетворил иск бывших акционеров нефтяной компании о взыскании с РФ $57 млрд в их пользу. Россия оспорила решение в 2016 году, однако в 2020-м суд Гааги все же обязал РФ выплатить бывшим акционерам $50 млрд.

В мае того же года Россия подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, потребовав отмены решения гаагского суда о выплате $57 миллиардов долларов в качестве возмещения ущерба экс-акционерам. В Минюсте сообщали, что решение Верховного суда Нидерландов по этому делу может быть вынесено до конца 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:НидерландыЮКОССуд
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