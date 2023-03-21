Суд на Украине заочно осудил 20 депутатов Госдумы РФ

В сообщении говорится, что российские парламентарии были признаны виновными в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Об этом сообщили во вторник в офисе генерального прокурора страны.

Уточняется, что речь идёт о депутатах Госдумы, в 2022 году поддержавших постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР, а также одобривших договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками.

В Службе безопасности Украины (СБУ) добавили, что были заочно осуждены Сергей Алтухов, Отари Аршба, Алена Аршинова, Ольга Занко (Амельченкова), Николай Панков, Денис Майданов и другие.

Ранее Украинский суд заочно приговорил Антона Красовского к пяти годам лишения свободы, признав его виновным по статьям «публичные призывы к насильственному изменению или свержению власти» и «публичные призывы к геноциду», сообщает НСН.

