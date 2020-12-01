Россия и Турция заключили соглашение о центре мониторинга в Карабахе

В сообщении ведомства говорится, что стороны пришли к соглашению по техническим деталям мониторинга и подписано соглашение. Сейчас проводится вся необходимая подготовка для скорейшего функционирования центра.

Ранее Турция направила саперов в районы Карабаха, которые были освобождены от армянских войск и переданы под контроль Азербайджана, пишет «Газета.ру». Они будут разминировать территории, а также проводить тренинги для азербайджанских военных.

