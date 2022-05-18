Сторонники Ассанжа протестуют у здания МВД Великобритании

Сторонники журналиста, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа собрались на акцию протеста перед зданием Министерства внутренних дел Великобритании, требуя, чтобы его немедленно освободили, а не экстрадировали в США, сообщает «РЕН ТВ».

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У МВД собрались несколько десятков протестующих, держа в руках плакаты и транспаранты. Люди скандируют кричалки и требуют освободить Ассанжа.

За происходящим наблюдают сотрудники правоохранительных органов.

Основателю WikiLeaks грозит в США 175 лет тюрьмы.

Напомним, в апреле организация WikiLeaks объявила, что Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на экстрадицию её основателя Джулиана Ассанжа в США.

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ТЕГИ:ЖурналистыДжулиан Ассанж
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