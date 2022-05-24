Столтенберг заявил, что НАТО намерена избегать войны с Россией
24 мая 202213:26
НАТО не будет стороной русско-украинского конфликта и не пошлет войска на Украину. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая на международном экономическом форуме в Давосе.
Он пояснил, что НАТО намерена избегать войны с Россией.
Ранее Столтенберг призвал страны альянса продолжать наращивать поставки военной помощи Украине, передает RT. По его словам, Киеву необходимо «достичь победы на поле боя».
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24 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru