Столтенберг заявил, что НАТО намерена избегать войны с Россией

НАТО не будет стороной русско-украинского конфликта и не пошлет войска на Украину. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая на международном экономическом форуме в Давосе.

Песков заявил, что Россия тщательно отслеживает поставки западного оружия Украине

Он пояснил, что НАТО намерена избегать войны с Россией.

Ранее Столтенберг призвал страны альянса продолжать наращивать поставки военной помощи Украине, передает RT. По его словам, Киеву необходимо «достичь победы на поле боя».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:НАТОЙенс Столтенберг
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