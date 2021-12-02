Столтенберг: НАТО ожидает новой встречи Путина и Байдена
НАТО приветствовало бы новую личную встречу глав России и США Владимира Путина и Джо Байденом, сообщают «Известия» со ссылкой на генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.
«НАТО верит в диалог с Россией и приветствует прямые контакты между Соединенными Штатами и Россией. НАТО также готово вести диалог с Россией на уровне альянса», — сообщил он.
По словам главы НАТО, существуют каналы для коммуникаций между военными. Крмое того, Столтенберг регулярно встречается с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. При этом генсек обвинил Москву в «разрыве всех дипломатических связей с НАТО» и призвал возобновить диалог.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом ожидается. В свою очередь, в Министерстве иностранных дел России заявили, что ведут «основательную подготовку» взаимодействия глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
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