Столтенберг: НАТО ожидает новой встречи Путина и Байдена

«НАТО верит в диалог с Россией и приветствует прямые контакты между Соединенными Штатами и Россией. НАТО также готово вести диалог с Россией на уровне альянса», — сообщил он.

По словам главы НАТО, существуют каналы для коммуникаций между военными. Крмое того, Столтенберг регулярно встречается с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. При этом генсек обвинил Москву в «разрыве всех дипломатических связей с НАТО» и призвал возобновить диалог.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом ожидается. В свою очередь, в Министерстве иностранных дел России заявили, что ведут «основательную подготовку» взаимодействия глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

