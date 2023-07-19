Подоляк: в порты Украины не зайдет ни одно грузовое судно

По его словам, никто не решится отправлять свои суда в украинские порты. Речь идет об отказе компаний страховать корабли, сказал Подоляк в эфире телеканала «Рада».

Минобороны России 19 июля объявило временно опасными для судоходства районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря. Оборонное ведомство предупредило, что будет рассматривать следующие в порты Украины суда в качестве потенциальных перевозчиков вооружений.

По информации агентства Reuters, Украина в среду объявила о создании механизма компенсации ущерба компаниям и судам, передает «Радиоточка НСН».

