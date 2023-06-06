Степашин назвал трагедией события на Украине после распада СССР

Происходящее на Украине после распада СССР — самая ужасная трагедия, при этом в России не до конца осознают степень опасности конфликта на украинской территории. Об этом заявил экс-председатель правительства России, бывший глава Счетной палаты, президент Российского книжного союза Сергей Степашин в интервью корреспонденту NEWS.ru.

Под угрозой ЗАЭС и Крым? Версии и последствия разрушения Каховской ГЭС

По его словам, сейчас как никогда важно, чтобы россияне объединились и спасли свою страну, ее единство и свой народ, в том числе на территориях, находящихся на временной юрисдикции Украины.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что постпредство России при ООН предупреждало генсека организации Антониу Гутерриша о планах Киева разрушить Каховскую ГЭС. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: minstroyrf.gov.ru
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