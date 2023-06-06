Степашин назвал трагедией события на Украине после распада СССР

По его словам, сейчас как никогда важно, чтобы россияне объединились и спасли свою страну, ее единство и свой народ, в том числе на территориях, находящихся на временной юрисдикции Украины.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что постпредство России при ООН предупреждало генсека организации Антониу Гутерриша о планах Киева разрушить Каховскую ГЭС. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

