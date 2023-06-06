Степашин назвал трагедией события на Украине после распада СССР
Происходящее на Украине после распада СССР — самая ужасная трагедия, при этом в России не до конца осознают степень опасности конфликта на украинской территории. Об этом заявил экс-председатель правительства России, бывший глава Счетной палаты, президент Российского книжного союза Сергей Степашин в интервью корреспонденту NEWS.ru.
По его словам, сейчас как никогда важно, чтобы россияне объединились и спасли свою страну, ее единство и свой народ, в том числе на территориях, находящихся на временной юрисдикции Украины.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что постпредство России при ООН предупреждало генсека организации Антониу Гутерриша о планах Киева разрушить Каховскую ГЭС. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава МИД ЮАР заявила о готовности лидеров Африки к визиту на Украину
- Степашин назвал трагедией события на Украине после распада СССР
- Суд в Рязанской области выпустит экс-начальника антикоррупционного главка МВД по УДО
- СК РФ возбудил дело по факту разрушения плотины Каховской ГЭС
- В России продажи новых легковых авто и LCV в мае выросли на 112,1%
- Губернатор: ВСУ нет на территории Белгородской области
- АТОР: неделя отдыха в Турции обойдётся россиянам летом в 150–200 тысяч рублей
- Захарова: РФ предупреждала ООН о планах Украины разрушить Каховскую ГЭС
- Шольц назвал подрыв Каховской ГЭС новым измерением в российско-украинском конфликте
- Песков не стал комментировать отравление сидром в российских регионах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru