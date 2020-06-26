Зеленский заявил о своей «безумной вере» в возвращение Крыма

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о своей «безумной вери» в то, что Крым будет возвращен в состав Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет шансов»: Пушков оценил идею Порошенко вернуть Крым

Отмечается, что соответствующее заявление Зеленского прозвучало в ходе встречи с крымско-татарскими активистами. Президент заявил, что Киев вернет «и Крым, и людей». Способы достижения этой цели Зеленский не назвал, пишет агентство.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. Ряд стран, в том числе Украина, отказываются признавать территорию полуострова российской.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:КрымВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры