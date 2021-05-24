Стало известно о возможных провокациях боевиков в Сирии

Как ожидается, это случится на западе сирийской провинции Идлиб накануне президентских выборов. Боевики планируют использовать отравляющие вещества. Террористы в сопровождении представителей организации «Белые каски» доставили в район населенного пункта Джиср-эш-Шугур шесть емкостей с отравляющими веществами. Предположительно, это хлор.

Как отметил Карпов, после инсценировки боевики планируют обвинить сирийские правительственные силы в применении химического оружия против мирного населения.

Ранее российские и сирийские военные в ходе совместной операции уничтожили в провинции Хама подземные катакомбы террористов при помощи боеприпасов, оставленных боевиками при отступлении в 2019 году.

