Стало известно о возможных провокациях боевиков в Сирии
Боевики террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (запрещена в России) планируют провокацию в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирала Александра Карпова.
Как ожидается, это случится на западе сирийской провинции Идлиб накануне президентских выборов. Боевики планируют использовать отравляющие вещества. Террористы в сопровождении представителей организации «Белые каски» доставили в район населенного пункта Джиср-эш-Шугур шесть емкостей с отравляющими веществами. Предположительно, это хлор.
Как отметил Карпов, после инсценировки боевики планируют обвинить сирийские правительственные силы в применении химического оружия против мирного населения.
Ранее российские и сирийские военные в ходе совместной операции уничтожили в провинции Хама подземные катакомбы террористов при помощи боеприпасов, оставленных боевиками при отступлении в 2019 году.
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