Стало известно о возможных провокациях боевиков в Сирии

Боевики террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (запрещена в России) планируют провокацию в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирала Александра Карпова.

Власти США не дали комментариев по инциденту с российскими военными в Сирии

Как ожидается, это случится на западе сирийской провинции Идлиб накануне президентских выборов. Боевики планируют использовать отравляющие вещества. Террористы в сопровождении представителей организации «Белые каски» доставили в район населенного пункта Джиср-эш-Шугур шесть емкостей с отравляющими веществами. Предположительно, это хлор.

Как отметил Карпов, после инсценировки боевики планируют обвинить сирийские правительственные силы в применении химического оружия против мирного населения.

Ранее российские и сирийские военные в ходе совместной операции уничтожили в провинции Хама подземные катакомбы террористов при помощи боеприпасов, оставленных боевиками при отступлении в 2019 году.

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Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
ТЕГИ:БоевикиСирия
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