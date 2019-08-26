Стало известно о связи повесившегося американского мультимиллионера и «Мисс России»

В деле американского финансиста Джеффри Эпштейна, повесившегося в тюремной камере, где он ожидал суда, обвиняемый в секс-торговле, появилась новая информация.

В феврале 1999 года друг Эпштейна, средний сын королевы Великобритании Елизаветы II, принц Эндрю летел на самолете американского финансиста с его личного острова во Флориду вместе с русской моделью Анной Маловой.



Об этом стало известно из журналов пилотов, прикрепленных к материалам судебного дела Вирджинией Робертс Гиффре, которая утверждает, что находилась в секс-рабстве у Эпштейна, сообщает The Sunday Times.

Как отмечает The Guardian, новые данные усложняют ситуацию для британского принца, который оказался под пристальным вниманием СМИ из-за своей дружбы с Эпштейном. Издание пишет, что нет никаких поводов думать, что на борту самолета в феврале 1999 года принц Эндрю или Анна Малова были вовлечены в какую-либо неправомерную деятельность.