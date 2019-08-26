Стало известно о связи повесившегося американского мультимиллионера и «Мисс России»
СМИ узнали о перелете русской модели на самолете обвиняемого в секс-торговле и педофилии Джеффри Эпштейна вместе с британским принцем. Подробнее в материале НСН.
В деле американского финансиста Джеффри Эпштейна, повесившегося в тюремной камере, где он ожидал суда, обвиняемый в секс-торговле, появилась новая информация.
В феврале 1999 года друг Эпштейна, средний сын королевы Великобритании Елизаветы II, принц Эндрю летел на самолете американского финансиста с его личного острова во Флориду вместе с русской моделью Анной Маловой.
Об этом стало известно из журналов пилотов, прикрепленных к материалам судебного дела Вирджинией Робертс Гиффре, которая утверждает, что находилась в секс-рабстве у Эпштейна, сообщает The Sunday Times.
Как отмечает The Guardian, новые данные усложняют ситуацию для британского принца, который оказался под пристальным вниманием СМИ из-за своей дружбы с Эпштейном. Издание пишет, что нет никаких поводов думать, что на борту самолета в феврале 1999 года принц Эндрю или Анна Малова были вовлечены в какую-либо неправомерную деятельность.
«Бывшая "Мисс Россия", Анна Малова переехала в США и попала в финал конкурса красоты "Мисс Вселенная" 1998 года, который тогда принадлежал Дональду Трампу - другому бывшему другу Эпштейна. В 2010 году ее обвинили в подделке рецепта на викодин. Она отправилась в тюрьму в мае 2011 года после неоднократного опоздания на программу по борьбе с наркотиками, назначенную судом», — пишет британская газета.
Напомним, что о самоубийстве Джеффри Эпштейна стало известно 10 августа этого года. 66-летний финансист покончил с собой в тюрьме, где содержался по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. По факту смерти Эпштейна в соцсетях и СМИ велись активные обсуждения. Президент США Дональд Трамп ранее поделился на своей странице в Twitter теорией о том, что подозрительное самоубийство мультимиллионера связано с бывшим американским лидером Биллом Клинтоном.
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