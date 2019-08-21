Американские СМИ нашли сходство в смерти Лесина и самоубийстве Эпштейна
The Inquisitr пишет, что у повесившегося в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна и погибшего в результате несчастного случая экс-министра печати России Михаила Лесина была одинаковая травма. Подробнее в материале НСН.
Пять месяцев назад рассекреченный в США протокол вскрытия тела бывшего министра по делам печати и телерадиовещания России Михаила Лесина, погибшего в Вашингтоне в ноябре 2015 года, показал, что у него была сломана подъязычная кость в шее. Как пишет The Inquisitr, такая травма может говорить об убийстве путем удушения, хотя по версии американского следствия, причиной смерти экс-министра стал несчастный случай.
Такую же травму получил миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в педофилии и секс-торговле, отмечает издание. Вскрытие показало, что финансист совершил самоубийство путем повешения.
«Cмерть бывшего министра печати Путина, который поссорился с российским лидером в 2012 году, была признана результатом того, что он неоднократно падал, будучи пьяным один в своем гостиничном номере. Лесин скончался 5 ноября 2015 года в пентхаусе в престижном отеле DuPont Circle в Вашингтоне, округ Колумбия, и его смерть была официально признана случайной. Российское государственное телевидение первоначально сообщало, что Лесин умер от сердечного приступа», — цитирует спецкор НСН публикацию The Inquisitr.
Издание отмечает, что Минюст США отказывается придавать огласке более двух тысяч страниц документов по делу Лесина, несмотря на запросы в рамках Закона о свободе информации. Власти ссылаются на пункт в законе, который позволяет не удовлетворять запрос на раскрытие информации.
«Это исключение, известное как Освобождение 7 (F), позволяет удерживать документы из запросов Закона о свободе информации, если можно предположить, что публикация этих документов "может угрожать жизни или физической безопасности" "любого лица", согласно информации, размещенной в интернете Министерством юстиции. Но учитывая, что Лесин якобы был один и сильно пьян в своем гостиничном номере, когда он умер от травмы после падения, остается неясным, чьей жизни может угрожать обнародование документов», — цитирует спецкор НСН статью американского издания.
Напомним, что о самоубийстве Джеффри Эпштейна стало известно 10 августа этого года. 66-летний финансист покончил с собой в тюрьме, где содержался по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. По факту смерти Эпштейна в соцсетях и СМИ велись активные обсуждения. Президент США Дональд Трамп ранее поделился на своей странице в Twitter теорией о том, что подозрительное самоубийство мультимиллионера связано с бывшим американским лидером Биллом Клинтоном.
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