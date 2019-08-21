Американские СМИ нашли сходство в смерти Лесина и самоубийстве Эпштейна

Пять месяцев назад рассекреченный в США протокол вскрытия тела бывшего министра по делам печати и телерадиовещания России Михаила Лесина, погибшего в Вашингтоне в ноябре 2015 года, показал, что у него была сломана подъязычная кость в шее. Как пишет The Inquisitr, такая травма может говорить об убийстве путем удушения, хотя по версии американского следствия, причиной смерти экс-министра стал несчастный случай.

Такую же травму получил миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в педофилии и секс-торговле, отмечает издание. Вскрытие показало, что финансист совершил самоубийство путем повешения.

«Cмерть бывшего министра печати Путина, который поссорился с российским лидером в 2012 году, была признана результатом того, что он неоднократно падал, будучи пьяным один в своем гостиничном номере. Лесин скончался 5 ноября 2015 года в пентхаусе в престижном отеле DuPont Circle в Вашингтоне, округ Колумбия, и его смерть была официально признана случайной. Российское государственное телевидение первоначально сообщало, что Лесин умер от сердечного приступа», — цитирует спецкор НСН публикацию The Inquisitr.