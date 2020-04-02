США закупили у России медоборудование
Соединенные Штаты закупили у России медицинское оборудование для борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом говорится на сайте Госдепартамента США. Там указывается, что такая договоренность появилась после телефонного разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Все полученные медикаменты, в том числе вентиляторы и средства индивидуальной защиты уже переданы 1 апреля Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) в Нью-Йорк.
По последним данным, в США зафиксировано более 200 тысяч случаев заболевания COVID-19. Умерли более 5,1 тыс. человек, выздоровели 8,6 тыс. пациентов, сообщает РИА ФАН.
Президент США Дональд Трамп на днях признался, что в начале пандемии специально не объявлял населению о возможной угрозе коронавирусной инфекции. Специалисты по инфекционным заболеваниям раскритиковали позицию президента. Они считают, если бы он не скрывал информацию, многие смогли бы избежать заражения.
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