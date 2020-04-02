США закупили у России медоборудование

По последним данным, в США зафиксировано более 200 тысяч случаев заболевания COVID-19. Умерли более 5,1 тыс. человек, выздоровели 8,6 тыс. пациентов, сообщает РИА ФАН.

Президент США Дональд Трамп на днях признался, что в начале пандемии специально не объявлял населению о возможной угрозе коронавирусной инфекции. Специалисты по инфекционным заболеваниям раскритиковали позицию президента. Они считают, если бы он не скрывал информацию, многие смогли бы избежать заражения.



