США закупили у России медоборудование

Соединенные Штаты закупили у России медицинское оборудование для борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом говорится на сайте Госдепартамента США. Там указывается, что такая договоренность появилась после телефонного разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Все полученные медикаменты, в том числе вентиляторы и средства индивидуальной защиты уже переданы 1 апреля Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) в Нью-Йорк.

Он всё знал. Трамп намеренно умалчивал об опасности эпидемии коронавируса

По последним данным, в США зафиксировано более 200 тысяч случаев заболевания COVID-19. Умерли более 5,1 тыс. человек, выздоровели 8,6 тыс. пациентов, сообщает РИА ФАН.

Президент США Дональд Трамп на днях признался, что в начале пандемии специально не объявлял населению о возможной угрозе коронавирусной инфекции. Специалисты по инфекционным заболеваниям раскритиковали позицию президента. Они считают, если бы он не скрывал информацию, многие смогли бы избежать заражения.


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ФОТО: Вера Голосова//РИА Новости
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