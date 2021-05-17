СМИ: один из командиров «Исламского джихада» погиб в Газе при авиаударе Израиля

Командир Северной бригады «Сарая Аль-Кудс», которая является крылом палестинского «Исламского джихада», Хусам Абу Харбид погиб в результате авиаудара ВС Израиля. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

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Сообщается, что удар был нанесен по дому командира. Абу Харбид являлся руководителем ряда террористических операций группировки.

Ранее сообщалось, что с начала обострения конфликта между Палестиной и Израилем в секторе Газа погибли 218 человек, более 6,5 тысяч получили ранения. Об этом заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сектор ГазаПалестинаИзраиль
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