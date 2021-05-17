СМИ: один из командиров «Исламского джихада» погиб в Газе при авиаударе Израиля
Командир Северной бригады «Сарая Аль-Кудс», которая является крылом палестинского «Исламского джихада», Хусам Абу Харбид погиб в результате авиаудара ВС Израиля. Об этом сообщает газета The Times of Israel.
Сообщается, что удар был нанесен по дому командира. Абу Харбид являлся руководителем ряда террористических операций группировки.
Ранее сообщалось, что с начала обострения конфликта между Палестиной и Израилем в секторе Газа погибли 218 человек, более 6,5 тысяч получили ранения. Об этом заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.
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