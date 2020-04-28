США планируют проводить до 5 млн тестов на коронавирус ежедневно
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшем времени в стране планируется запуск до 5 млн тестирований на коронавирус ежедневно. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Трампа, в США работа с тестированием ведется хорошо. Как отмечает агентство, ранее Трамп заявлял, что в стране каждый день проводится более 120 тысяч тестов на инфекцию.
Отметим, что, по данным Университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Там выявлено более 1 млн заражений. Трамп неоднократно объяснял такие существенные цифры активным тестированием.
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