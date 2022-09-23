США не намерены менять уровень готовности своих ядерных сил
Власти Соединенных Штатов не видят причин менять уровень готовности ядерных сил после заявления российского лидера Владимира Путина, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-секретаря Министерства обороны Патрика Райдера.
«Я не собираюсь комментировать российскую политику применения ядерного оружия. С нашей точки зрения, мы не видели ничего, что заставило бы нас изменить наш собственный уровень готовности», — заявил он.
Отмечается, что военное ведомство следит за высказываниями Москвы по данной теме.
Ранее Путин предупредил страны, ведущие ядерный шантаж против России, что роза ветров может развернуться в их сторону. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что российский президент Владимир Путин не блефует, говоря о защите РФ всеми средствами в случае угроз применения против нее ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,6 млн+53 457 / сут.
Умерли
386 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
19,6 млн+57 019 / сут.
- США: Европу ждут большие трудности зимой
- Макрон: уважительный диалог с Россией полезен
- Ростуризм заявил об отсутствии ограничений по поездкам для россиян
- Путин обсудил нефтяную тему с принцем Саудовской Аравии
- «Тинькофф банк» разрешит принимать SWIFT-переводы только из трех стран
- Зеленский упрекнул Германию в нежелании поставлять танки Киеву
- Премьер Эстонии предупредила о проблемах с электроснабжением
- Материнский капитал обещают проиндексировать на 12,4% с февраля 2023 года
- В Москве отменили мотофестиваль
- Текущее место работы сохранят за мобилизованными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru