США не намерены менять уровень готовности своих ядерных сил

Власти Соединенных Штатов не видят причин менять уровень готовности ядерных сил после заявления российского лидера Владимира Путина, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-секретаря Министерства обороны Патрика Райдера.

Вучич рассказал, блефует ли Путин, говоря о защите РФ от угроз ядерным оружием

«Я не собираюсь комментировать российскую политику применения ядерного оружия. С нашей точки зрения, мы не видели ничего, что заставило бы нас изменить наш собственный уровень готовности», — заявил он.

Отмечается, что военное ведомство следит за высказываниями Москвы по данной теме.

Ранее Путин предупредил страны, ведущие ядерный шантаж против России, что роза ветров может развернуться в их сторону. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что российский президент Владимир Путин не блефует, говоря о защите РФ всеми средствами в случае угроз применения против нее ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:СШАЯдерное Оружие
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