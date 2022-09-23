США не намерены менять уровень готовности своих ядерных сил

«Я не собираюсь комментировать российскую политику применения ядерного оружия. С нашей точки зрения, мы не видели ничего, что заставило бы нас изменить наш собственный уровень готовности», — заявил он.

Отмечается, что военное ведомство следит за высказываниями Москвы по данной теме.

Ранее Путин предупредил страны, ведущие ядерный шантаж против России, что роза ветров может развернуться в их сторону. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что российский президент Владимир Путин не блефует, говоря о защите РФ всеми средствами в случае угроз применения против нее ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

