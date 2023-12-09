США наложили вето на резолюцию ОАЭ по Газе в Совбезе ООН

Соавторами резолюции выступили 97 стран ООН. Документ поддержали 13 членов Совбеза, США проголосовали против, Великобритания воздержалась.

В проекте говорилось о необходимости немедленного гуманитарного прекращения огня, освобождения всех заложников, обеспечения гуманитарного доступа. СБ ООН призывал все стороны конфликта исполнять обязательства в рамках международного права, в частности, касающиеся защиты гражданских. Также представители международного сообщества выражали глубокую обеспокоенность «в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией» в анклаве и «страданиями палестинского мирного населения».

Позицию США раскритиковал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«В очередной раз цинично заблокировав призыв к прекращению огня ... наши коллеги из США ... вынесли смертный приговор еще тысячам, если не десяткам тысяч мирных граждан в Палестине и Израиле, включая женщин и детей, а также пытающимся им помочь сотрудникам ООН», — заявил дипломат.

В ноябре СБ ООН принял резолюцию Мальты по конфликту в Газе с призывом к соблюдению международного права и заботе о безопасности мирного населения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

