США, Италия и Япония вводят тесты на COVID-19 для приезжих из Китая

США с 5 января вводят тестирование на коронавирус для приезжих на фоне информации о росте заболеваемости в КНР, сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что прилетающие из Китая, Гонконга и Макао, а также лица, посетившие их за десять дней до визита в США, Америку, перед посадкой в самолёт будут обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест либо справку о недавнем выздоровлении.

Подобные решения были также приняты властями Японии, Италии, Малайзии и Тайваня.

Ранее власти Китая решили не включать в статистику заболеваемости COVID-19 бессимптомные случаи, а также отказались публиковать и показатели по смертности от вируса, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусАнализыКитайЯпонияСША
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