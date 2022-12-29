США, Италия и Япония вводят тесты на COVID-19 для приезжих из Китая

Отмечается, что прилетающие из Китая, Гонконга и Макао, а также лица, посетившие их за десять дней до визита в США, Америку, перед посадкой в самолёт будут обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест либо справку о недавнем выздоровлении.

Подобные решения были также приняты властями Японии, Италии, Малайзии и Тайваня.

Ранее власти Китая решили не включать в статистику заболеваемости COVID-19 бессимптомные случаи, а также отказались публиковать и показатели по смертности от вируса, пишут «Известия».

