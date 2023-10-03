Спикер Палаты представителей Маккарти опроверг наличие сделки с Белым домом по Украине
Спикер Палаты представителей американского Конгресса Кевин Маккарти не подтвердил журналистам информацию о заключении с главой государства Джо Байденом закулисной договоренности о продолжении оказания крупной финансовой помощи Киеву.
По его словам, он не расценивает высказывания президента США на этот счет как намек на выработку какой-то тайной сделки между демократами и республиканцами. Он указал, что в настоящее время важно решить вопрос о южной границе США.
Ранее Палата представителей США утвердила проект финансирования правительства страны на 45 дней без помощи Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спикер Палаты представителей Маккарти опроверг наличие сделки с Белым домом по Украине
- Байден рассчитывает, что Конгресс выделит дополнительную помощь Киеву
- Лондон одобрил атаки ВСУ по российским бойцам ракетами Storm Shadow
- СМИ: сын Байдена может быть связан с европейской сетью секс-торговли
- Российская юмористка пожаловалась на сексизм в КВН
- В Чехии выступили за переговоры о вхождении Украины в Евросоюз
- Бузова рассказала о своей личной жизни
- Богомаз: В Брянской области уничтожили беспилотник Украины
- В аэропорту Чебоксар парашютистка приземлилась на взлетную полосу перед самолетом
- В Китае установлен мировой рекорд по быстрейшей ходьбе по слэклайну
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru