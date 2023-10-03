Спикер Палаты представителей Маккарти опроверг наличие сделки с Белым домом по Украине

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Кевин Маккарти не подтвердил журналистам информацию о заключении с главой государства Джо Байденом закулисной договоренности о продолжении оказания крупной финансовой помощи Киеву.

Байден поддержал принятый Конгрессом проект продления финансирования правительства

По его словам, он не расценивает высказывания президента США на этот счет как намек на выработку какой-то тайной сделки между демократами и республиканцами. Он указал, что в настоящее время важно решить вопрос о южной границе США.

Ранее Палата представителей США утвердила проект финансирования правительства страны на 45 дней без помощи Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаДжо БайденКонгресс США

Горячие новости

Все новости

партнеры