Спикер Палаты представителей Маккарти опроверг наличие сделки с Белым домом по Украине

По его словам, он не расценивает высказывания президента США на этот счет как намек на выработку какой-то тайной сделки между демократами и республиканцами. Он указал, что в настоящее время важно решить вопрос о южной границе США.

Ранее Палата представителей США утвердила проект финансирования правительства страны на 45 дней без помощи Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

