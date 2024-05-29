Спецслужбы Украины обвинили в вербовке мигрантов для диверсий в России

Он отметил, что вербовка иностранных граждан имеет место с начала проведения спецоперации. Новиков добавил, что указанные организации прилагают большие усилия к вовлечению граждан в диверсионно-террористическую деятельность.

Ранее в России разработали нейросеть, которая может выявлять террористов и правонарушителей среди трудовых мигрантов, сообщает «Радиоточка НСН».

