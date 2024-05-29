Спецслужбы Украины обвинили в вербовке мигрантов для диверсий в России

Западные информационные центры и украинские спецслужбы занимаются вербовкой мигрантов из Центральной Азии и готовят их к диверсиям на российской территории. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на замруководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Андрея Новикова.

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Он отметил, что вербовка иностранных граждан имеет место с начала проведения спецоперации. Новиков добавил, что указанные организации прилагают большие усилия к вовлечению граждан в диверсионно-террористическую деятельность.

Ранее в России разработали нейросеть, которая может выявлять террористов и правонарушителей среди трудовых мигрантов, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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