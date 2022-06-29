Советник Зеленского назвал необходимую на восстановление Украины сумму
Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что для восстановления страны потребуется один трлн долларов, сообщает РИА Новости.
По его словам, для восстановления экономики и инфраструктуры Украины нужна сумма, равная пяти годовым ВВП.
«650 млрд долларов - это только прямые убытки Украины из-за боевых действий. Если к этой цифре добавить косвенный ущерб, то цифра увеличится до одного триллиона долларов», — уточнил он.
Ранее глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер в интервью Financial Times высказался против конфискации собственности россиян в пользу Украины, сообщает RT.
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