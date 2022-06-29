Советник Зеленского назвал необходимую на восстановление Украины сумму

По его словам, для восстановления экономики и инфраструктуры Украины нужна сумма, равная пяти годовым ВВП.

«650 млрд долларов - это только прямые убытки Украины из-за боевых действий. Если к этой цифре добавить косвенный ущерб, то цифра увеличится до одного триллиона долларов», — уточнил он.

Ранее глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер в интервью Financial Times высказался против конфискации собственности россиян в пользу Украины, сообщает RT.