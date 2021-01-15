Советник Байдена предложил приостановить строительство «Северного потока – 2» и действие санкций

Советник избранного президента США Джозефа Байдена по внешней политике Николас Бернс предложил остановить строительство газопровода «Северный поток – 2», а также действие санкций против его строительства. По его словам, это позволит урегулировать разногласия между Вашингтоном и ЕС по этому вопросу.

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«Европейцы должны приостановить строительство "Северного потока - 2", а американцы - действие санкций», - сказал он в интервью немецкой газете Handelsblatt.

По мнению Бернса, это позволит США разговаривать со своими партнерами, в том числе Германией, «доверительно и спокойно».

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН рассказал, есть ли у США возможности помешать строительству газопровода.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Санкции СШАСеверный Поток-2
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