Германия разрешила строительство «Северного потока - 2» до конца мая
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) выдало разрешение на строительство трубопровода «Северный поток - 2» в водах ФРГ, сообщает пресс-служба регулятора.
В заявлении говорится, что акционерное общество Nord Stream 2 AG может приступить к прокладке труб в исключительной экономической зоне ФРГ на участке протяжённостью около 30 км. Разрешение будет действовать до конца мая 2021 года.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проектом «Северный поток - 2» выгоден для экономики Европы и Германии, сообщает RT. Россиийский лидер добавил, что газопровод практически завершён.
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