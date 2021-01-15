Германия разрешила строительство «Северного потока - 2» до конца мая

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) выдало разрешение на строительство трубопровода «Северный поток - 2» в водах ФРГ, сообщает пресс-служба регулятора.

В заявлении говорится, что акционерное общество Nord Stream 2 AG может приступить к прокладке труб в исключительной экономической зоне ФРГ на участке протяжённостью около 30 км. Разрешение будет действовать до конца мая 2021 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проектом «Северный поток - 2» выгоден для экономики Европы и Германии, сообщает RT. Россиийский лидер добавил, что газопровод практически завершён.

