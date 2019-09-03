В США связали перепалку Рогозина и Борисова с уходом Путина

Ранее Борисов в интервью «Ведомостям» отметил, что ситуация со строительством космодрома Восточный «никого не устраивает» и предположил, что решением проблем космодрома может заняться создаваемая Минобороны военно-строительная компания. В ответ гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал на своей странице в Twitter, что «одни строят, другие – критикуют».

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН высказал мнение, что ссора высокопоставленных чиновников говорит о стремлении переложить ответственность.

