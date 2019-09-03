В США связали перепалку Рогозина и Борисова с уходом Путина
Bloomberg рассказал своим читателям о ссоре главы «Роскосмоса» и вице-премьера из-за космодрома Восточный. Подробнее в материале НСН.
Перепалка главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и вице-премьера Юрия Борисова стала одной из серий конфликтов внутри российской власти в связи с последним президентским сроком Владимира Путина, пишет Bloomberg.
«Раскол внутри кремлевской элиты стал более заметным после переизбрания Путина в прошлом году на возможно его последний президентский срок, в соответствии с российской конституцией, на фоне столкновений между соперничающими фракциями. Например, в прошлом месяце глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, давний союзник и соратник Путина, выступил против официальной линии о том, что недавние протесты на выборах в Москве должны были быть решительно подавлены, вместо этого предупредив, что стране без здоровой оппозиции грозит стагнация», — цитирует спецкор НСН статью.
Ранее Борисов в интервью «Ведомостям» отметил, что ситуация со строительством космодрома Восточный «никого не устраивает» и предположил, что решением проблем космодрома может заняться создаваемая Минобороны военно-строительная компания. В ответ гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал на своей странице в Twitter, что «одни строят, другие – критикуют».
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН высказал мнение, что ссора высокопоставленных чиновников говорит о стремлении переложить ответственность.
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