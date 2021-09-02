Политолог назвал главный успех Зеленского от визита в США

Финансовая помощь Украине от США – главный успех президента Украины Владимира Зеленского от визита в Вашингтон, заявил директор Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич. По его словам – это единственный успех Зеленского, который «можно пощупать руками».

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«Все остальное — набор обещаний, который совсем необязательно будет выполняться Украиной и США», - передает слова Хавича «Лента.ру».

По мнению эксперта, такая финансовая помощь может оказаться для Украины последней на ближайшие месяцы или даже годы.

Ранее сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что Зеленский в США не справился с решением основной задачи.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:ВашингтонВладимир Зеленский
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