Политолог назвал главный успех Зеленского от визита в США

«Все остальное — набор обещаний, который совсем необязательно будет выполняться Украиной и США», - передает слова Хавича «Лента.ру».

По мнению эксперта, такая финансовая помощь может оказаться для Украины последней на ближайшие месяцы или даже годы.

Ранее сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что Зеленский в США не справился с решением основной задачи.

