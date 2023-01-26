СМИ: Запад начал обсуждение возможных поставок истребителей на Украину

Страны Запада обсуждают возможность передачи Украине истребителей. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в дипломатических и военных кругах.

Инициативу поддерживают Украина и прибалтийские страны, пишет Ura.ru.

По словам одного из собеседников издания, поставки истребителей стали бы «следующим логичным шагом» после передачи Киеву танков. При этом США якобы заявили, что «на данный момент» передача самолетов невозможна, сообщает РИА ФАН.

Как отметил другой источник, обсуждение возможных поставок может начаться через две-три недели. Вместе с тем Politico отмечает, что среди европейских властей все еще велик страх эскалации.

По некоторым данным, вопрос поставки истребителей затронут на встрече на базе Рамштайн в феврале. Западные страны будут разрабатывать план действий «на случай, если истребители срочно понадобятся в будущем».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные страны должны поставить Киеву самолеты и ракеты большой дальности.

