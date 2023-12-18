СМИ: В кабинете помощника Залужного нашли прослушивающие устройства
Прослушку обнаружили в кабинете личного помощника главнокомандующего ВСУ Константина Бушуева. Об этом сообщает украинское издание «Вести».
СМИ ссылается на источники, подтвердившие обнаружение шпионского оборудования.
Ранее стало известно, что прослушивающие устройства нашли в кабинете самого главкома украинской армии Валерия Залужного. Определить установщика прослушки невозможно, так как оборудование содержит элементы неустановленного образца, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Служба безопасности Украины подтвердила обнаружение прослушивающего устройства в одном из помещений, которое мог использовать Залужный. Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, сбыте либо использовании технических средств получения информации, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru