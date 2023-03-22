СМИ: взгляды Маска на украинский конфликт мешают администрации США

Позиция американского миллиардера Илона Маска по ситуации вокруг Украины и расширение влияния его социальной сети Twitter стали проблемой для Белого дома, сообщает Bloomberg.

Илон Маск обвинил Нуланд в эскалации конфликта на Украине

В отличие от властей США бизнесмен предложил выгодный России план прекращения конфликта, а также схему воссоединения Китая и Тайваня. Агентство напоминает, что Маск контролирует пять компаний в разных отраслях, пересекающиеся в той или иной мере с Белым домом, что дает предпринимателю огромное глобальное влияние.

Больше всего проблем у президента США Джо Байдена вызывает Twitter. Кроме того, миллиардер в одностороннем порядке решает, как украинские Вооруженные силы могут использовать свою спутниковую систему Starlink.

Напомним, Вооруженным силам Украины ограничили радиус использования спутниковой системы Starlink.

Также Маск пообещал не допустить третьей мировой войны из-за ситуации со Starlink на Украине.

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