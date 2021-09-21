СМИ сообщили о задержании всех участников неудавшегося переворота в Судане
Все участники неудавшегося государственного переворота в Судане задержаны, сообщает Sudan News Agency со ссылкой на заявление президиума правительства страны.
«Ситуация находится под контролем, все причастные к ней арестованы. В отношении них начато расследование», — говорится в заявлении.
Ранее телеканал Al Arabiya сообщил о неудавшемся путче в Судане. Командование Вооруженных сил и Суверенный совет призвали граждан Судана встать на защиту государства и «защитить переходный период». По предварительным данным, госпереворот пытались совершить сторонники экс-президента Судана Омара аль-Башира, в 2019 году отстраненного от власти после военного переворота. Сообщалось, что 40 участников переворота задержаны, аресты продолжались, напоминает Ura.ru.
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