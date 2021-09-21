СМИ сообщили о неудачной попытке госпереворота в Судане

Попытка государственного переворота совершена в Судане, путч не увенчался успехом. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Армия страны держит ситуацию под контролем. Как сообщает телеканал, на улицах столицы страны появились танки. Кроме того, военные перекрывали все мосты через Нил.

Командование Вооруженных сил Судана и Суверенный совет призвали граждан встать на защиту государства и «защитить переходный период», отмечает RT.

По предварительным данным, госпереворот пыталась совершить группа функционеров и сторонников режима бывшего президента Судана Омара аль-Башира, в 2019 году отстраненного от власти после военного переворота и арестованного по обвинениям в коррупции, хранении иностранной валюты и незаконном получении подарков.

