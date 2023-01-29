СМИ: власти Израиля приняли ряд мер в ответ на атаки в Иерусалиме

Власти Израиля приняли решения о мерах на недавние атаки в Иерусалиме, включая укрепление безопасности внутри страны, сообщает Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьера страны Биньямина Нетаньяху.

Число пострадавших при взрывах в Иерусалиме возросло до 22

«Военно-политический кабинет принимает решения о ряде ответных мер на недавние теракты, включая новые меры по "укреплению поселений"», - пишет издание.

Также решено упростить процесс получения разрешений на ношение оружия для большинства граждан Израиля и усиление подразделений армии, а также полиции.

Семь человек погибли после теракта в районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме. Еще десять граждан пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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