СМИ: власти Израиля приняли ряд мер в ответ на атаки в Иерусалиме
Власти Израиля приняли решения о мерах на недавние атаки в Иерусалиме, включая укрепление безопасности внутри страны, сообщает Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьера страны Биньямина Нетаньяху.
«Военно-политический кабинет принимает решения о ряде ответных мер на недавние теракты, включая новые меры по "укреплению поселений"», - пишет издание.
Также решено упростить процесс получения разрешений на ношение оружия для большинства граждан Израиля и усиление подразделений армии, а также полиции.
Семь человек погибли после теракта в районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме. Еще десять граждан пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+7 219 / сут.
Умерли
395 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 384 / сут.
- СМИ: власти Израиля приняли ряд мер в ответ на атаки в Иерусалиме
- Вильфанд рассказал о погоде в Москве в самые холодные дни
- Трамп: Человечество оказалось на грани третьей мировой войны из-за Байдена
- Шольц выступил за многополярный мир
- Россиянин Бетербиев одолел Ярда и защитил три титула чемпиона мира по боксу
- Два человека погибли при пожаре под Сергиевым Посадом
- Пушков ответил на высказывание Бербок о войне с Россией
- СМИ: в Азии разработают специальную систему квот на Олимпийские игры для спортсменов из РФ
- СМИ: склад боеприпасов в Иране атаковали беспилотники
- Трамп: США при Байдене разрушаются коррумпированными политиками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru