Число пострадавших при взрывах в Иерусалиме возросло до 22

Число пострадавших в результате взрывов в Иерусалиме возросло до 22. Об этом пишет Times of Israel.

В результате двух взрывов в Иерусалиме пострадали 18 человек

В среду в израильской столице произошел взрыв рядом с центральной автобусной станцией, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже поступило сообщение о еще одном взрыве в автобусе поблизости. Власти заявляли о 18 пострадавших.

Как сообщает Times of Israel со ссылкой на медиков, жертвами атак стали по меньшей мере 23 человека. В их числе «один человек, который погиб».



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