Семь человек погибли в результате теракта в Иерусалиме

Семь человек погибли в результате теракта в районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщила пресс-служба полиции Израиля.

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«Террористическая атака в Иерусалиме ... около 20:30 по местному времени (21:30 мск) террорист прибыл к синагоге на бульваре Неве-Яаков в Иерусалиме и начал стрелять по ряду людей, находившихся поблизости», — говорится в сообщении на странице ведомства в Twitter.

На место ЧП прибыли полицейские, которые выявили и нейтрализовали злоумышленника.

В результате нападения погибли семь человек. По данным СМИ, еще десять граждан пострадали.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
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