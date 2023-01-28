Семь человек погибли в результате теракта в Иерусалиме
Семь человек погибли в результате теракта в районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщила пресс-служба полиции Израиля.
«Террористическая атака в Иерусалиме ... около 20:30 по местному времени (21:30 мск) террорист прибыл к синагоге на бульваре Неве-Яаков в Иерусалиме и начал стрелять по ряду людей, находившихся поблизости», — говорится в сообщении на странице ведомства в Twitter.
На место ЧП прибыли полицейские, которые выявили и нейтрализовали злоумышленника.
В результате нападения погибли семь человек. По данным СМИ, еще десять граждан пострадали.
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