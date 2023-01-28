Семь человек погибли в результате теракта в Иерусалиме

«Террористическая атака в Иерусалиме ... около 20:30 по местному времени (21:30 мск) террорист прибыл к синагоге на бульваре Неве-Яаков в Иерусалиме и начал стрелять по ряду людей, находившихся поблизости», — говорится в сообщении на странице ведомства в Twitter.

На место ЧП прибыли полицейские, которые выявили и нейтрализовали злоумышленника.

В результате нападения погибли семь человек. По данным СМИ, еще десять граждан пострадали.

