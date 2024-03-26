Израиль: Бои в Газе не прекратятся до освобождения всех заложников
26 марта 202401:02
Израиль не прекратит огонь в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление израильского министра иностранных дел Исраэля Каца.
Так он отреагировал на принятую в Совбезе ООН резолюцию, которая требует немедленного прекращения огня в секторе Газа на месяц Рамадан.
Глава МИД отметил, что сражение будет до тех пор, пока последний из похищенных не вернется домой. Он также пообещал уничтожить ХАМАС.
Ранее Израиль согласился на условия обмена заключенных на пленных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru