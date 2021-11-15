СМИ: в Норвегии выявили новый вариант дельта-штамма COVID-19
Новый вариант дельта-штамма коронавируса обнаружили в Норвегии, сообщает телекомпания NRK.
По мнению специалистов норвежского института национального здравоохранения, новая разновидность не более опасна, чем остальные.
Эксперты добавили, что впервые новый вариант COVID-19 был выявлен ещё в июне, он получил обозначение AY. 63. По их словам, от него надёжно защищают существующие вакцины.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что комбинация вакцин от коронавируса «Спутник V» и гриппа в случае одновременного введения может усилить их эффект, сообщает RT.
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