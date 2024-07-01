СМИ: В НАТО делятся с Украиной данными с самолетов AWACS

Страны НАТО делятся с Киевом данными, собранными в ходе полетов разведывательных самолетов с системами AWACS, сообщает ресурс UK Defence Journal (UKDJ).

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По его данным, официально любые собранные разведданные направляются только членам НАТО, однако всем известно, что некоторые из этих членов оперативно делятся такой информацией с Киевом, позволяя Вооруженным силам Украины отражать готовящиеся удары. Как заявил отставной офицер ВВС Великобритании, передача сведений позволяет ВСУ отвечать быстрее.

Ранее стало известно, что над Черным морем и над Румынией заметили рекордное количество самолетов-разведчиков НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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