СМИ: В НАТО делятся с Украиной данными с самолетов AWACS

По его данным, официально любые собранные разведданные направляются только членам НАТО, однако всем известно, что некоторые из этих членов оперативно делятся такой информацией с Киевом, позволяя Вооруженным силам Украины отражать готовящиеся удары. Как заявил отставной офицер ВВС Великобритании, передача сведений позволяет ВСУ отвечать быстрее.

Ранее стало известно, что над Черным морем и над Румынией заметили рекордное количество самолетов-разведчиков НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

