СМИ: В НАТО делятся с Украиной данными с самолетов AWACS
Страны НАТО делятся с Киевом данными, собранными в ходе полетов разведывательных самолетов с системами AWACS, сообщает ресурс UK Defence Journal (UKDJ).
По его данным, официально любые собранные разведданные направляются только членам НАТО, однако всем известно, что некоторые из этих членов оперативно делятся такой информацией с Киевом, позволяя Вооруженным силам Украины отражать готовящиеся удары. Как заявил отставной офицер ВВС Великобритании, передача сведений позволяет ВСУ отвечать быстрее.
Ранее стало известно, что над Черным морем и над Румынией заметили рекордное количество самолетов-разведчиков НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: В НАТО делятся с Украиной данными с самолетов AWACS
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru