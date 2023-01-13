НАТО развернёт в Румынии самолёты AWACS для ведения разведки против России
Североатлантический альянс направит в столицу Румынии Бухарест самолёты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, сообщает пресс-служба НАТО.
В сообщении говорится, что воздушные суда должны прибыть 17 января 2023 года.
«Самолёты AWACS будут поддерживать расширенное военное присутствие НАТО в регионе и отслеживать российскую военную активность», - уточнили в альянсе.
По данным военных источников агентство DPA, в Румынию прибудут три самолёта.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз и НАТО должны нарастить уровень своей поддержки Украины, сообщает RT.
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