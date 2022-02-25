СМИ: в Киеве раздаются взрывы

Несколько взрывов были слышны рано утром в Киеве, сообщает агентство УНИАН.

Совфед назвал успешной спецоперацию России в Донбассе

Взрывы раздавались в разных районах города в 04:22 по местному времени. Очевидца заявили об обстрелах в Печерском и Голосеевском районах украинской столицы, на Позняках. Еще шесть есть взрывов раздались в районе Троещины.

Напомним, первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что специальная операция в Донбассе в целом развивается успешно. По его словам, нанесен ущерб военной инфраструктуре Украины, подавлены системы противовоздушной обороны, а многие военнослужащие бросают свои позиции.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:Война На УкраинеВзрывыКиев
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