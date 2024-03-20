В Мьянме планируют начать принимать карты «Мир» в ближайшее время
Мьянма планирует начать принимать карты российской платежной системы «Мир» в ближайшее время, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя министерства отелей и туризма Ко Кханта.
По его словам, с этой целью Центробанки двух стран подписали соответствующий меморандум в 2023 году. Изначально запуск системы планировался на февраль, но произошли технические сложности, из-за которых пришлось отложить дату запуска.
Кхант отметил, что Мьянма в настоящий момент старается добиться увеличения количества российских туристов.
Ранее Россия восстановила авиасообщение с Мьянмой после 30-летнего перерыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru