СМИ: В Белоруссии начали отслеживать скрывающихся от мобилизации россиян
Россияне, пытающиеся скрыться от частичной мобилизации, стали объектом пристального внимания белорусских силовиков, пишет «Наша Нива» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
Собеседник издания утверждает, что пока всё осуществляется «на уровне устных распоряжений», стражам порядка поручено наблюдать за сдающимися посуточно квартирами, общаться с собственниками жилья.
«Новые машины во дворах с российскими номерами также приказали отслеживать. Собирать информацию, проверять документы», — добавил источник.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация об «ажиотажах» в аэропортах и на КПП после объявления в России частичной мобилизации очень преувеличена, сообщает RT.
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