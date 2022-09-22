СМИ: В Белоруссии начали отслеживать скрывающихся от мобилизации россиян

Собеседник издания утверждает, что пока всё осуществляется «на уровне устных распоряжений», стражам порядка поручено наблюдать за сдающимися посуточно квартирами, общаться с собственниками жилья.

«Новые машины во дворах с российскими номерами также приказали отслеживать. Собирать информацию, проверять документы», — добавил источник.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация об «ажиотажах» в аэропортах и на КПП после объявления в России частичной мобилизации очень преувеличена, сообщает RT.

