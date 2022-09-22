СМИ: В Белоруссии начали отслеживать скрывающихся от мобилизации россиян

Россияне, пытающиеся скрыться от частичной мобилизации, стали объектом пристального внимания белорусских силовиков, пишет «Наша Нива» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

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Собеседник издания утверждает, что пока всё осуществляется «на уровне устных распоряжений», стражам порядка поручено наблюдать за сдающимися посуточно квартирами, общаться с собственниками жилья.

«Новые машины во дворах с российскими номерами также приказали отслеживать. Собирать информацию, проверять документы», — добавил источник.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация об «ажиотажах» в аэропортах и на КПП после объявления в России частичной мобилизации очень преувеличена, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Борис Бабанов
ТЕГИ:СпецоперацияМобилизацияРоссиянеБелоруссия
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