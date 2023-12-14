СМИ: В Аргентине цены на бензин выросли на 37% после новых мер властей
Нефтяники Аргентины подняли цены на бензин на 37% после оглашения новым правительством мер по выходу из экономического кризиса. Об этом сообщил телеканал TN со ссылкой на источники.
Отмечается, что Shell увеличила цены на 37% на всех станциях государства. Согласно данным, государственная YPF и другие нефтяные компании повторят такой рост в ближайшие несколько часов.
Ранее сообщалось, что правительство Аргентины после прихода недавно избранного президента Хавьера Милея приняло решение девальвировать официальный курс песо в два раза. Так, вместо 365 песо доллар будет стоить 800 песо. Ожидается, что такая мера приблизит курс к рыночному, по которому сегодня за доллар дают порядка 1070 песо, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru