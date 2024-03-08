СМИ: успех Трампа усложнит процесс согласования помощи Киеву

Успех экс-президента США Дональда Трампа во время «супервторника» усложнит процесс согласования помощи Украине в Конгрессе США, сообщают «Известия» со ссылкой на профессора Корнеллского университета в Нью-Йорке Ричарда Бэнселя.

Сийярто заявил, что Венгрия заинтересована в победе Трампа на выборах в США

По его словам, теперь, когда бывший американский лидер уже практически становится кандидатом, республиканцам будет еще сложнее. Они будут принимать решения только на основании того, сохранит ли это шансы политика на победу на предстоящих президентских выборах.

Бэнсель также считает, что Трамп не обладает возможностями достичь компромисса по кризису вокруг Украины, несмотря на более доброжелательную позицию по отношению к России.

Ранее Трамп «взял» 12 штатов с Техасом и Калифорнией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАУкраинаДональд Трамп

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