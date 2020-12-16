Сафронова поместили на карантин в СИЗО из-за подозрения на коронавирус

Иван Сафронов помещен на карантин в одиночную камеру СИЗО «Лефортово» из-за контакта с зараженным коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, пишет ТАСС. Она отметила, что сейчас советник главы Роскосмоса чувствует себя нормально.

Карантин продлится две недели, отмечает Газета.ру.

Напомним, бывший корреспондент газет «Коммерсантъ» и «Ведомости», а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает. При этом в Роскосмосе отмечают, что он не имел доступа к государственной тайне, напоминает Ura.ru.