СМИ: у берегов Одессы после взрыва затонул эстонский корабль

Менеджер транспортной компании Vista Shipping Agency Игорь Илвес заявил, что у берегов Одессы затонуло эстонское грузовое судно Helt, сообщает Reuters.

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По его словам, корабль мог подорваться на мине.

«Корабль окончательно затонул. Двое членов экипажа находятся на плоту, четверо пропали без вести», - цитирует агентство Илвеса.

Ранее маломерное судно с 18 туристами затонуло в Греции в районе острова Милос в Эгейском море.

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ТЕГИ:ЭстонияОдессаСудноКорабли
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