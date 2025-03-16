СМИ: Трамп поручил готовить удары по хуситам вскоре после инаугурации
16 марта 202503:01
Американский лидер Дональд Трамп распорядился начать подготовку военной операции против хуситов через несколько недель после инаугурации, сообщает Axios.
По данным портала, указание было дано Минобороны США. Подготовка к ударам ускорилась после того, как хуситы сбили американский военный беспилотник несколько недель назад. Окончательный приказ об ударах поступил 15 марта.
Ранее американская армия атаковала подземные объекты хуситов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru