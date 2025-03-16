СМИ: Трамп поручил готовить удары по хуситам вскоре после инаугурации

Американский лидер Дональд Трамп распорядился начать подготовку военной операции против хуситов через несколько недель после инаугурации, сообщает Axios.

США нанесли первый в 2025 году удар по хуситам

По данным портала, указание было дано Минобороны США. Подготовка к ударам ускорилась после того, как хуситы сбили американский военный беспилотник несколько недель назад. Окончательный приказ об ударах поступил 15 марта.

Ранее американская армия атаковала подземные объекты хуситов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / TASS
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