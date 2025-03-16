СМИ: Трамп поручил готовить удары по хуситам вскоре после инаугурации

По данным портала, указание было дано Минобороны США. Подготовка к ударам ускорилась после того, как хуситы сбили американский военный беспилотник несколько недель назад. Окончательный приказ об ударах поступил 15 марта.

Ранее американская армия атаковала подземные объекты хуситов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

