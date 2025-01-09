США нанесли первый в 2025 году удар по хуситам

Армия США впервые в 2025 году нанесла удар по йеменским ополченцам-хуситам из движения «Ансар Алла». Об этом сообщил портал UPI со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США.

СМИ: Хуситы атаковали авианосец США

Командование американской армии отметило, что нанесенные удары стали попыткой пресечь стремления хуситов, поддерживаемых Ираном, угрожать региональным партнерам, а также торговым и военным судам в регионе.

В частности, были атакованы объекты, угрожающие военно-морским силам США. По данным американской армии, там могло содержаться значительное количество оружия.

Ранее группировка хуситов нанесла ракетный удар по американскому авианосцу USS Harry S. Truman. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ZUMA / TASS
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