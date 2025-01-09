США нанесли первый в 2025 году удар по хуситам
Армия США впервые в 2025 году нанесла удар по йеменским ополченцам-хуситам из движения «Ансар Алла». Об этом сообщил портал UPI со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США.
Командование американской армии отметило, что нанесенные удары стали попыткой пресечь стремления хуситов, поддерживаемых Ираном, угрожать региональным партнерам, а также торговым и военным судам в регионе.
В частности, были атакованы объекты, угрожающие военно-морским силам США. По данным американской армии, там могло содержаться значительное количество оружия.
Ранее группировка хуситов нанесла ракетный удар по американскому авианосцу USS Harry S. Truman. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru