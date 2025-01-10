Американская армия атаковала подземные объекты хуситов

Уточняется, что американская армия нанесла не менее 12 ударов по объектам движения «Ансар Алла» в провинциях Саада и Амран.

Ранее шиитское военно-политическое объединение «Ансар Алла» (хуситы), правящее на севере Йемена, объявило об атаке на американский авианосец «Гарри Трумэн». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

