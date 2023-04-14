Пекин вместо боевых действий может начать экономическую блокаду Тайваня

Тайвань считает наиболее вероятным сценарием экономическую блокаду со стороны Китая, а не военные действия, заявил агентству Блумберг замглавы МИД острова Ли Чунь.

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Он счел очевидным, что Пекин хочет «выиграть войну без реального боя», однако решение ввести экономическую блокаду будет «очень затратным и рискованным для любой страны», а также может вылиться в настоящую войну с привлечением третьих стран.

Дипломат рассказал, Тайвань сотрудничает партнерами для возможного развития сценария в случае возможной экономической блокады со стороны Пекина.

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ФОТО: РИА Новости
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