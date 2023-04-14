Пекин вместо боевых действий может начать экономическую блокаду Тайваня

Он счел очевидным, что Пекин хочет «выиграть войну без реального боя», однако решение ввести экономическую блокаду будет «очень затратным и рискованным для любой страны», а также может вылиться в настоящую войну с привлечением третьих стран.

Дипломат рассказал, Тайвань сотрудничает партнерами для возможного развития сценария в случае возможной экономической блокады со стороны Пекина.



