Тайвань зафиксировал приближение к острову 18 летательных аппаратов ВМС НОАК
Тайвань за прошедшие сутки зафиксировал приближение к острову 18 летательных аппаратов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщается в заявлении оборонного ведомства острова, которое размещено в Twitter.
Отмечается, что четыре летательных аппарата вошли в юго-западную и юго-восточную части опознавательной зоны противовоздушной обороны Тайваня. Указывается, что тайваньские военные в ответ поднимали воздушный патруль, а также развернули зенитные ракетные комплексы.
Ранее эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в интервью «Радиоточке НСН» отмечал, что если КНР начнет решать вопросы Тайваня силой, то США ничем не смогут помочь острову. По его словам, гиперзвуковыми ракетами Китай может потопить авианосные ударные группы США, которые они направят в случае конфликта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru